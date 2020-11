VERSO PALERMO – CATANIA: dal rossazzurro al rosanero, il derby del D.S. Castagnini

Non solo i calciatori Moses Odjer e Andrea Saraniti. In vista del derby, tra le file del Palermo spicca un altro ex Catania. Si tratta di Renzo Castagnini, attuale Direttore Sportivo rosanero. Castagnini indossò la maglia del Catania per tre stagioni dal 1979 al 1982. Più di 80 gettoni di presenza con la squadra dell’Elefante per l’ex difensore, festeggiando anche una promozione in Serie B. Lo scorso anno in un’intervista a Repubblica fece cenno ai suoi trascorsi sotto l’Etna: “A Catania ho giocato 40 anni fa, ormai è il passato – disse – Sono stato bene, ho giocato quasi cento partite, ho vinto un campionato dalla C alla B e poi ho fatto due anni di B. Ho un bel ricordo, mia moglie è di Catania e mi sono sposato lì. Quando cantano «chi non salta è catanese» sorrido e mi fa un po’ impressione. Non puoi rinnegare il passato, sono stati bei momenti. Ma ora mi interessa solo il Palermo”.

Una partita, quella di lunedì sera, che Castagnini sentirà in maniera particolare contro il suo glorioso passato.

