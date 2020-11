PALERMO – CATANIA: probabili formazioni, in attacco chance per chi dall’inizio?

Ipotesi di formazione per il derby Palermo-Catania, posticipo della 9ª giornata di Serie C in programma questa sera allo stadio “Renzo Barbera” con inizio alle ore 21:00.

Scelte obbligate per Roberto Boscaglia alla luce dei sette casi di positività riscontrati in giornata e delle squalifiche di Crivello e Broh. Nel 4-2-3-1 di partenza agirebbero Almici, Palazzi, Marconi e Corrado a difesa della porta di Pelagotti, con Martin e Odjer schierati in mediana e Kanoute, Rauti e Valente a supportare Saraniti.

Peppe Raffaele non avrà a disposizione per problemi fisici Santurro, Albertini, Pellegrini, Vicente, Piccolo e Sarao (fuori lista Noce e Arena), prima chiamata per l’attaccante greco Agapios Vrikkis. Nel probabile 3-5-2 spazio a Martinez tra i legni, Tonucci, Claiton e Silvestri in difesa, Calapai, Dall’Oglio (Izco), Maldonado, Rosaia e Pinto a comporre la cerniera di centrocampo, possibile tandem, d’attacco composto da Pecorino (Reginaldo) ed Emmausso. Tra le principali alternative, Biondi e Pecorino.

La direzione di gara è affidata al signor Luca Zufferli della sezione AIA di Udine, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Francesco Santi di Prato e dal IV ufficiale Francesco Cosso di Reggio Calabria. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport + HD (canale 57 DTT, 227 di Sky, 21 e 121 di Tivùsat), online su Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

===>>> PALERMO – CATANIA: formazioni ufficiali, in avanti Pecorino e Reginaldo. Dall’Oglio titolare

