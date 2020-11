PALERMO – CATANIA: dirige Zufferli, tabù esterno da sfatare per i rossazzurri con l’arbitro friulano

Sono stati designati gli arbitri per la 9/a giornata d’andata di Serie C. La partita Palermo-Catania, in programma lunedì sera e valida per il girone C, sarà diretta da Luca Zufferli (Udine). Assistenti Dario Garzelli (Livorno) e Francesco Santi (Prato). Quarto ufficiale di gara, Francesco Cosso (Reggio Calabria).

Zufferli ha diretto Paganese 2-1 Catania (Lega Pro 16/17 con gol di Alcibiade, autorete di Carillo e Firenze); due stagioni addietro (Serie C) Catania 5-0 Cavese (doppietta di Manneh, Lodi, Marotta e Calapai) e Reggina 3-0 Catania (due gol di Strambelli e Bellomo); lo scorso anno Vibonese 5-0 Catania (marcatori Bernardotto – autore di una doppietta – Pugliese, Bubas, Allegretti).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***