PECORINO A SEGNO: in competizioni ufficiali non accadeva da gennaio

Ha avuto il merito di evitare al Catania la sconfitta nel derby, proprio all’esordio da titolare in campionato. Un gol, il primo tra i professionisti, che in competizioni ufficiali Emanuele Pecorino non segnava dal lontano 18 gennaio scorso. Allorava militava in prestito tra le file del Milan Primavera, contribuendo a fare le fortune della formazione rossonera di Federico Giunti promossa in Primavera 1. Pecorino partecipò con la realizzazione di un gol alla valanga di reti inflitta al Pordenone, sconfitto con un sonoro 6-0 al centro sportivo Vismara. A fine stagione, nonostante abbia siglato 9 gol, il Milan decise di non riscattarlo dal prestito. Adesso è pronto a giocarsi le sue carte nel calcio professionistico vestendo la maglia del Catania.

