PELLEGRINO: partecipa al corso per Direttore Sportivo con l’ex rossazzurro Biso

Lunedì 2 novembre a Coverciano ha preso il via il corso per “Direttore sportivo” a indirizzo tecnico-sportivo. Il programma didattico si articola in 144 ore complessive di lezioni su sei settimane (anche non consecutive). Al termine del corso, a quanti avranno superato l’esame finale (comprendente anche la discussione di una tesi), sarà rilasciato il diploma che costituirà il presupposto necessario per l’iscrizione all’Elenco speciale dei Direttori sportivi. Tra i partecipanti anche l’attuale Direttore dell’Area Sportiva del Calcio Catania e l’ex centrocampista rossazzurro Mattia Biso, oggi operativo nello scouting del Frosinone Calcio. Le ultime lezioni del corso si terranno il 21, 22 e 23 dicembre.

