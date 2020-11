ZICHELLA: “Teramo con la giusta miscela. Catania e Palermo non hanno la forza di Bari e Ternana”

Giovanni Zichella, ex allenatore del Teramo, sottolinea i meriti della società abruzzese per poi focalizzare l’attenzione generale sul girone C di Serie C, ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Teramo? C’è una solidità importante in società con un presidente che è stato un vincente nella sua vita e questa sua qualità la trasmette anche alla squadra. Sono rimasti calciatori importanti dell’anno scorso, con alcuni giovani di prospettiva, questa miscela fa sì che il Teramo ottenga risultati”.

“Girone C di ferro? Come ci si aspettava, Ternana e Bari sono partite forti, mentre qualcosa in più avrei voluto vederlo da Palermo, Foggia e Catania, ma solo per il loro blasone, perché penso che queste ultime tre squadre al momento non hanno la forza e qualità di Bari e Ternana. Sicuramente è un girone molto difficile, anche se alcune piazze importanti senza pubblico sono sicuramente penalizzate, e qualche sorpresa è lecito aspettarsela: tra queste magari proprio il Teramo”.

