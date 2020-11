QUATTRO SU QUATTRO: Catania sempre vittorioso al “Massimino” contro la Vibonese

Quarta vittoria su quattro incroci casalinghi con la Vibonese. Dalla stagione 2016/17 a mercoledì sera, il Catania è sempre riuscito ad avere la meglio tra le mura amiche al cospetto dei rossoblu. Il 27 novembre 2016 lo fece per 1-0, con Mazzarani match winner dell’incontro. Nel campionato di Serie C 2018/19, in occasione dell’esordio interno in campionato, i rossazzurri s’imposero con un perentorio 3-0: marcatori Biagianti, Lodi (su rigore) e Aya. La passione stagione, invece, vide gli etnei ottenere la vittoria in extremis per 2-1: il Catania di Lucarelli avanti con Curcio, pari di Emmausso – attuale rossazzurro – e nuovo vantaggio catanese all’ultimo respiro con Mazzarani. Mercoledì il risultato di 2-1 si è ripetuto, confermando il trend favorevole dell’Elefante contro la squadra del Presidente Caffo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***