REGINALDO: tornato in campo nel derby, i tifosi aspettano i suoi gol

Quattro presenze stagionali per complessivi 234 minuti di gioco. Reginaldo, esperto attaccante su cui il Catania punta con decisione, è ancora a secco di reti in maglia rossazzurra. Reduce dalla promozione in Serie B con la Reggina, il brasiliano aveva tante richieste sul tavolo in estate, ma ha preferito accettare la proposta del Catania, spinto anche dai consigli di Claiton, amico fraterno. E così, eccolo approdare alle pendici dell’Etna facendo il pieno di motivazioni ed entusiasmo.

Proprio quando si avvicinava il raggiungimento di una condizione fisica ottimale, aumentando l’intensità e migliorando l’efficacia ed il tempo della giocata, il Covid lo ha frenato. Sul più bello, Reginaldo ha dovuto arrestare la sua corsa venendo escluso nei successivi impegni di campionato con Virtus Francavilla, Ternana e Bari per avere contratto il virus. Un vero peccato per il Catania che, nel frattempo, ha fatto registrare i forfait di altri elementi di spicco nel reparto offensivo.

Reginaldo si è rivisto a Palermo, recuperando nel più breve tempo possibile. Il match più atteso dell’anno poteva rappresentare l’occasione ideale per un rilancio immediato, suo e del Catania. Nulla da rimproverare sul piano dell’impegno ma, chiaramente, pesa il fatto che debba riacquisire il ritmo partita. Da lui i tifosi si aspettano il gol, che manca da quasi un anno. Ci è andato molto vicino a ritrovarlo nelle battute iniziali del campionato. Evidentemente i tempi non sono ancora maturi, ma farà un nuovo tentativo domenica. Al Catania servono anche le reti di Regi-gol per ritrovare lo smalto dei tempi migliori.

