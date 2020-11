SERIE C: Foggia corsaro, il Palermo strappa un punto. Due rosanero espulsi

Sono state giocate due partite valide rispettivamente per il recupero della 2/a e 7/a giornata del girone C di Serie C. Nel primo caso, il Foggia è riuscito ad imporsi per 2-0 sul campo della Casertana con reti di Rocca (10′) e Vitale (55′). Il Palermo, invece, sotto di un gol a Catanzaro per effetto della realizzazione di Evacuo al 74′ ha pareggiato i conti con un’autorete dello stesso attaccante nel finale. Rosanero in 9 uomini, tra l’altro, per le espulsioni di Broh e Crivello che, pertanto, salteranno il derby lunedì sera.

