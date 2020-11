SERIE C: salta la panchina del Potenza, arriva Capuano

Mario Somma non sarà più l’allenatore del Potenza. Scommessa non vinta dal numero uno rossoblu Salvatore Caiata che aveva puntato forte sulla voglia di rimettersi in gioco di Somma, tornando ad allenare a distanza di quattro anni. Al suo posto l’esperto Eziolino Capuano che, dopo avere concluso l’esperienza sulla panchina dell’Avellino, aveva accettato la proposta del Foggia per poi fare un passo indietro. Capuano riparte ancora una volta dal girone C di Serie C.

