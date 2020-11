SOPRANO (Teramo): “Più difficoltà con Reginaldo in campo, ma abbiamo tenuto botta”

Il difensore del Teramo Marco Soprano si sofferma sul successo di misura ottenuto domenica pomeriggio contro il Catania, riscattando la sconfitta di Catanzaro:

“Nella passata stagione eravamo una squadra totalmente nuova e forse abbiamo subito questo aspetto, adesso ci conosciamo tutti meglio. Siamo riusciti a battere il Catania, non era facile dopo la prima sconfitta esterna in campionato ma ce l’abbiamo fatta. Meglio il primo tempo, nel secondo – soprattutto l’ultimo quarto d’ora – fisicamente abbiamo sofferto di più, forse perchè loro avevano riposato mercoledì rispetto a noi. Quando il Catania ha inserito Reginaldo, giocando con due attaccanti stretti, abbiamo incontrato maggiori difficoltà ma siamo riusciti a tenere botta. Nessun gol subito? E’ dura per gli altri fare gol quando riusciamo a difendere collettivamente, a partire dagli attaccanti. Non guardiamo la classifica, pensiamo subito alla prossima partita. E’ ancora lunga la strada”.

