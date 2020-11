Il filmato contenente le azioni salienti dell’incontro tra Teramo e Catania, valido per l’11/a giornata del girone C di Serie C e disputato allo stadio “Gaetano Bonolis”. E’ sufficiente il gol di Ilari al 3′ per determinare la vittoria biancorossa. Teramo che rialza subito la testa, mentre l’Elefante riporta la terza sconfitta in questo campionato.

—Attendere qualche secondo per il caricamento del filmato—

