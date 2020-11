TORRE DEL GRIFO: il Catania ha già ripreso gli allenamenti, martedì parla ancora Cristaldi

Non c’è tempo da perdere. Catania subito in campo, nel pomeriggio, per la ripresa degli allenamenti a Torre del Grifo.

I rossazzurri preparano la sfida al Bisceglie in calendario mercoledì alle 15.00. Programmi differenziati per due gruppi di lavoro: defaticamento in palestra per i titolari al “Partenio-Lombardi”, prevenzione e lavoro aerobico per tutti gli altri. Martedì, rifinitura pomeridiana.

Da segnalare una ricorrenza in casa Catania, il compleanno dell’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti che, negativizzato dopo avere contratto il Covid, ha compiuto 33 anni. Martedì, inoltre, dopo essere intervenuto nel post-gara di Avellino il collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi rilascerà qualche dichiarazione in vista di Catania-Bisceglie.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***