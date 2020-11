DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Sarao: “Derby siciliano esperienza inedita, segnare a Palermo sarebbe una grande soddisfazione”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

L’attaccante del Catania Manuel Sarao spera di esserci lunedì sera, quando i rossazzurri disputeranno il tanto atteso derby di Sicilia a Palermo:

“Sarà una gara molto equilibrata, tatticamente incerta. Entrambe le squadre vorranno fare il massimo con duelli accesi in ogni zona del campo. Si carica di sola, ci faremo trovare pronti e daremo tutto per portare a casa il risultato. Ho disputato il derby tra Catanzaro e Cosenza, sfida molto sentita in Calabria. Quello siciliano sarà il più sentito, ne sono certo e non vedo l’ora di vivere questa esperienza inedita. Fare gol in una sfida così importante sarebbe una grande soddisfazione”.

“Si tira poco in porta? In allenamento abbiamo lavorato molto su questo aspetto. La squadra è nuova e molti meccanismi cominciano a funzionare. Sono fiducioso perché la nostra è una squadra che riesce a portare in zona conclusione anche i componenti degli altri reparti. I risultati iniziali sono bugiardi, il valore del Palermo è indiscusso. Lo stop forzato per la pandemia ha complicato il lavoro, ma sarà un derby anche per loro e le motivazioni arriveranno in maniera naturale”.

