VERSO PALERMO – CATANIA: tra i convocati, Claiton e Reginaldo già andati a segno contro i rosanero

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania e che figurano nella lista delle convocazioni per la trasferta di Palermo, due di loro hanno trovato la via del gol in passato. Ci riferiamo ai brasiliani Claiton e Reginaldo.

Il difensore entrò nel tabellino dei marcatori di un Cremonese-Palermo di Serie B, disputato il 12 novembre 2017 e che si concluse 1-2. Claiton, di testa, portò momentaneamente in vantaggio i lombardi prima delle realizzazioni di Andrea Rispoli e Ivaylo Chochev.

Reginaldo, invece, in quattro occasioni è andato a segno siglando due doppiette: prima (20 novembre 2005), da calciatore del Treviso con Michele Ferri e Franco Brienza che risposero al momentaneo 2-0 trevigiano; successivamente, in un pirotecnico Palermo 4-4 Siena di Coppa Italia datato 13 dicembre 2011. Il match si concluse ai calci di rigore con la vittoria ospite ed il Palermo sprecò tutte le opportunità dal dischetto (Mauro Bollino, Josip Ilicic e Mauro Cetto).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***