VERSO PALERMO – CATANIA: Pellegrini e quei trascorsi in rosanero…

Abbiamo parlato di Moses Odjer e Andrea Saraniti, ex Catania come il Direttore Sportivo rosanero Renzo Castagnini. Quella di lunedì sarà una gara da ex anche per il rossazzurro classe 1990 Eros Pellegrini. Neo acquisto che ha esordito col Catania a Francavilla Fontana, ultimamente non è sceso in campo a causa di problemi fisici. A Palermo incontrerà il suo passato, in quanto il difensore trevigiano si fece strada anche nella Primavera palermitana di mister Rosario Pergolizzi (stagione 2009-10). Durante l’anno di permanenza in rosanero ha fatto la spola tra giovanili e Prima Squadra, avendo il compito di marcare in allenamento gente del calibro di Cavani e Miccoli.

Nella passata stagione, quando militava nel Carpi, Pellegrini commentà così la sua esperienza al Palermo:

“Fu un anno importante perché da Treviso mi sono trovato catapultato a Palermo. Giocavo in Primavera, ma a volte mi allenavo con la Prima Squadra e così ho conosciuto calciatori fortissimi come Cassani, Miccoli, Hernandez e Cavani. Quell’anno il Palermo fece un campionato pazzesco, finì quinto e si qualificò in Europa League. Non ho debuttato in Serie A, ma allenarsi con questi giocatori già era tanto, anche se poi andavo in Primavera. Cresci in fretta e cominci a vedere il calcio vero”.

Altri tempi, quando anche il Catania partecipava al campionato di Serie A disputando un girone di ritorno super con Sinisa Mihajlovic in panchina.

