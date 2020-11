VIBONESE: vittoria nonostante l’emergenza Covid e con il preparatore atletico in panchina

Un organico praticamente ridotto all’osso a causa delle numerose positività al Covid-19, eppure la Vibonese, prossima avversaria del Catania in campionato, ha centrato la vittoria contro una squadra mai semplice da affrontare come il Potenza. Per di più con in panchina il preparatore atletico Giovanni Saffioti a dirigere il gruppo, viste le assenze del tecnico Angelo Galfano e dell’allenatore in seconda Marco Colle, anche loro a causa del Coronavirus.

Saffioti elogia il carattere e la forza di volontà di una squadra che darà sicuramente battaglia anche mercoledì a Catania:

“E’ il momento della raccolta dei frutti, dei tanti sacrifici dopo la grande sofferenza patita in questi 15 giorni. E’ uscito fuori il cuore, il carattere, la professionalità, la genialità di questi ragazzi che hanno dato la vita in campo. Il calcio è bello per questo, perchè regala delle emozioni indescrivibili. E’ un giorno indimenticabile. Dedichiamo la vittoria a tutto il gruppo che ha sofferto tanto, partendo dal Presidente Caffo e dal signor Mancini che, in questo momento, sono in difficoltà in ospedale, ma anche al Mister con il quale abbiamo lavorato a distanza ma in modo molto redditizio e soprattutto ai ragazzi che soffrono rinchiusi in casa da diversi giorni. E’ la vittoria di un gruppo di uomini. Nel calcio si può vincere o perdere ma ci sono dei momenti in cui il risultato assume un aspetto molto diverso che va al di là dei tre punti. Questo gruppo ha dimostrato di avere dei valori”.

