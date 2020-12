2020 ROSSAZZURRO: classifica marcatori anno solare. Biondi alle spalle di Pecorino e Sarao

Sono complessivamente 34 i gol realizzati dal Catania nell’anno solare 2020, includendo quindi anche parte della stagione scorsa. La classifica marcatori aggiornata a partire da gennaio, vede Pecorino in testa con cinque reti all’attivo davanti a Sarao e Curcio, giocatore ora in forza al Foggia dove si sta mettendo in grande evidenza. Alle loro spalle Biondi, che ha segnato l’ultimo gol ufficiale in Coppa Italia contro il Notaresco il 23 settembre, ma è ancora alla ricerca della prima realizzazione in questo campionato.

5 GOL – Emanuele Pecorino

4 GOL – Manuel Sarao, Alessio Curcio

3 GOL – Kevin Biondi

2 GOL – Francesco Salandria, Andrea Mazzarani, Davis Curiale, Vincenzo Sarno

1 GOL – Kalifa Manneh, Luca Calapai, Nana Welbeck, Luis Maldonado, Denis Tonucci, Tommaso Silvestri, Claiton, Giovanni Pinto, autorete Ciofani (Bari), autorete Priola (Cavese)

