CASERTANA: tra due settimane sfida al Catania, ma ancora tanti i casi di Covid

Domenica 10 gennaio il Catania disputerà la sua prima gara ufficiale del 2021. Avversaria la Casertana allo stadio “Alberto Pinto”, ma la situazione attuale in casa rossoblu è di piena emergenza Covid. Dopo le vibranti polemiche dei giorni scorsi relative allo svolgimento della partita Casertana-Viterbese con soli 9 uomini a disposizione dei falchetti, è stato rinviato a data da destinarsi il successivo match dei campani con la Juve Stabia. Al momento i tamponi molecolari effettuati nel gruppo squadra hanno evidenziato la positività di altri tre calciatori, andati ad aggiungersi ai 17 già in isolamento fiduciario. In vista di Casertana-Catania, situazione tutta da monitorare tra le file rossoblu, anche per capire se le due squadre potranno scendere in campo.

