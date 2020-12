BARGELLINI (TuttoC): “Tacopina talismano del Catania”

Il pensiero del collega Luca Bargellini di tuttoc.com all’interno del portale che segue da vicino le vicende legate al campionato di Serie C in merito al vicino ingresso in società di Joe Tacopina:

“Benvenuto, seppur non ufficiale, o meglio un bentornato a Joe Tacopina che nel giro dei prossimi giorni diverrà il nuovo numero uno del Catania. Il manager italo-americano, oramai alla terza avventura nel nostro calcio dopo Bologna e Venezia, oltre alla parentesi nella Roma di Thomas Di Benedetto, è una sorta di garanzia per le società in cerca di rilancio. Un talismano. Così come felsinei e lagunari, anche gli etnei potrebbero presto tornare a calcare i campi delle serie maggiori e lo auguriamo ad un popolo appassionato come quello catanese. Se lo meritano dopo le vicissitudini degli ultimi anni. Come una sorta di regalo di Natale dilazionato”.

