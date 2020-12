CATANIA: i minuti dei gol fatti, quasi la metà dal 76′ in poi

Dopo avere analizzato il minutaggio dei gol subiti dal Catania in questo campionato, facciamo altrettanto con le reti all’attivo. Le statistiche della squadra di Raffaele evidenziano come i rossazzurri abbiano siglato 17 reti nelle prime 16 gare di campionato disputate (media 1,19 a partita). Il ruolino di marcia in questo senso è stato abbastanza lineare e costante, segnando più di una rete solo in quattro circostanze, rispettivamente contro Vibonese (2-1), Bisceglie (3-0), Avellino (1-2) e Viterbese (1-2). Prendendo in considerazione le fasce di minutaggio, l’Elefante ha siglato di gran lunga più gol negli ultimi 15 minuti, addirittura circa la metà del numero di marcature complessive.

0’- 15’: 2 gol subiti (10.5%)

16’-30’: 2 gol (10.5%)

31’-45’: (recuperi inclusi): 3 gol (16%)

46’- 60’: 2 gol (10.5%)

61’-75’: 2 gol (10.5%)

76’-90’: (recuperi inclusi): 8 gol (42%)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***