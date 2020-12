MERCATO: Spinelli-Catania, determinante la volontà del giocatore

Nei giorni scorsi è emerso l’interessamento del Catania nei confronti dell’attaccante Claudio Paul Spinelli. Classe 1997, attualmente è in prestito al Koper via Genoa. Il profilo dell’ex Crotone piace alla dirigenza rossazzurra ma, alla riapertura del calciomercato, si rivelerà determinante la volontà del giocatore di lasciare la massima divisione slovena per eventualmente tornare in Italia e sposare il progetto Catania in Serie C. Se Spinelli sarà disponibile a dare l’ok per il trasferimento alle pendici dell’Etna, il Genoa, con cui è contrattualmente legato fino a giugno 2022 (l’Atlético Tigre vanta una percentuale del 20% sulla futura vendita), lo girerebbe in prestito al Catania. I rossazzurri restano vigili sul calciatore italo-argentino, ma anche altri club italiani sono alla finestra.

