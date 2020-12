CATANIA: ricaricare le pile per le ultime tre gare prima della sosta

Sprecata con la Cavese l’occasione di vincere per la terza volta consecutiva in questa stagione non andando oltre l’1-1, il Catania si appresta a preparare le ultime partite dell’anno solare 2020 prima di osservare la sosta per le festività natalizie. Obiettivo, recuperare più energie possibili.

Domenica 13 dicembre trasferta laziale per i rossazzurri, di scena allo stadio “Enrico Rocchi” per affrontare la Viterbese allenata da Roberto Taurino, reduce dal 3-2 in rimonta sul campo del Potenza. Con un’altra settimana di lavoro tipo a disposizione, nuovo impegno esterno affrontando il già citato Potenza domenica 20 dicembre. Tre giorni dopo, mercoledì 23, turno infrasettimanale in chiusura d’anno contro il Catanzaro che dovrebbe sancire il ritorno dell’Elefante al “Massimino”. Poi si riprenderà a giocare il 10 gennaio rendendo visita alla Casertana.

