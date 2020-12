CRISTALDI: “Raffaele, speriamo di regalarti i tre punti. Reinhart giocatore di qualità. Emmausso deve farsi trovare pronto”

Vigilia di Catania-Cavese. Il collaboratore tecnico rossazzurro Gianluca Cristaldi prende la parola in vista del match di Lentini:

“Siamo in un buon momento. C’è tanta autostima, il gruppo sta crescendo e risponde bene alle molte partite ravvicinate. Dobbiamo proseguire questo trend. Non bisogna guardare assolutamente la classifica perchè può ingannare. La Cavese è ultima a soli 5 punti frutto di una vittoria, due pareggi e nove sconfitte ma in organico hanno calciatori di qualità, parecchi di loro sono stati riconfermati. E’ una gara che nasconde delle insidie. Il loro Presidente parla di guerra calcistica, l’allenatore dice che lotteranno fino alla morte. Questo ci aiuta a capire che gara sarà domani, così da sintonizzarci subito con le giuste frequenze”.

“In questo momento siamo un pò in emergenza soprattutto a centrocampo ma non ci piace piangerci addosso. Vogliamo fare una grande partita. Convocati? Tonucci e Piccolo sono arruolabili, stanno bene. Izco ha ancora qualche piccolo fastidio, potrebbe essere della partita. Lo decideremo domani. Emmausso e Zanchi? Emmausso inizia ad allenarsi come piace al Mister, ci sarà sicuramente spazio anche per lui. Deve essere bravo a farsi trovare pronto. Zanchi sapevamo che potesse ricoprire un doppio ruolo, braccetto di sinistra o quinto. In base alle esigenze che si hanno di partita in partita, si decide dove utilizzarlo. E’ un giocatore intelligente, può ricoprire entrambi i ruoli abbastanza bene”.

“Reinhart rinforzo per gennaio? E’ un calciatore di qualità, nei pochi allenamenti sostenuti da qualche settimana ha dimostrato di avere valori importanti. E’ la conferma che il club punta sulla crescita di tanti giovani. Vedi Pecorino e Biondi che stanno facendo benissimo. Devono continuare così ed essere da esempio per tutti gli altri giovani che vogliono fare strada. C’è anche Noce che sta bene. Se giocherà dall’inizio domenica? Scioglieremo gli ultimi dubbi. Il Mister deciderà chi mandare in campo”.

“C’è un pò di stanchezza ed è normale, però dobbiamo andare oltre e non cercare alibi. Rispetto alle prime gare siamo creciuti tantissimo, dobbiamo farlo ancora di più. Man mano che andiamo avanti, gli avversari iniziano a conoscere le qualità di Maldonado, ci sta che lo vengano a marcare a uomo. Dobbiamo essere bravi a trovarlo con i rimbalzi, in mezzala oppure lui ruota. Deve fare in modo di eludere la marcatura a uomo. Raffaele? Gli faccio gli auguri (compie 45 anni, ndr). E’ il minimo. Speriamo di regalargli una vittoria. Sarebbe il regalo più bello”.

VIDEO: le parole di Cristaldi alla vigilia di Catania-Cavese

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***