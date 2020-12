MERCATO: Reinhart – Catania, accordo raggiunto due mesi fa. Si attende l’ufficialità a gennaio

Ventenne centrocampista argentino, Tobías Reinhart si allena a Torre del Grifo attendendo l’ufficialità del trasferimento al Catania nel mercato di gennaio. Notizia già nota alla stampa argentina da due mesi, precisamente dal 22 ottobre.

Spulciando il web, il quotidiano La Unión parlò nella data sopra indicata della permanenza in Italia del giocatore classe 2000 e della prosecuzione dell’avventura a Catania, dopo che lo Spezia aveva deciso di non esercitare il riscatto del cartellino dal Club Atlético Temperley. La società ligure lo prelevò in prestito oneroso (20mila euro) con opzione per il riscatto pari a 180mila euro. Non venendo esercitata, Reinhart ha lasciato lo Spezia. Il trasferimento alle pendici dell’Etna (si legge di un Reinhart “entusiasta di affermarsi nell’élite del calcio mondiale”) troverebbe concretezza con la formula del prestito secco con diritto di riscatto in favore del Catania.

