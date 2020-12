CURIOSITA’: Catania-Catanzaro, secondo 1-1 nella storia dagli anni ’30 in poi

Ottavo storico pareggio nei confronti esterni del Catanzaro contro il Catania. E’ questo il responso del rettangolo verde con l’1-1 maturato mercoledì pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”. Il bilancio aggiornato dei precedenti vede comunque in netto vantaggio i rossazzurri con ben 19 vittorie contro le sole 5 affermazioni calabresi. Su 31 gare disputate sul campo del Catania, si tratta del secondo 1-1 nella storia. Risultato che non si verificava dalla stagione 2000/01, quando non bastò all’Elefante il gol di Marco Capparella per vincere. I rossazzurri riuscirono comunque a proseguire il cammino nella competizione, fermandosi ai quarti di finale contro il Brescello nella lotteria dei rigori.

L’affermazione più recente di marca etnea in Sicilia rimane quella datata 12 novembre 2017: 1-0 con rete in mischia di Cristian Caccetta. In quell’occasione il centrocampista palermitano (attualmente in forza alla Lucchese), realizzò l’unico gol della sua fugace esperienza catanese prima di trasferirsi a gennaio al Pordenone.

