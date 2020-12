CURIOSITA’: nove mesi dopo, Sarao colpisce ancora al “Viviani”

Tre punti che portano la firma di Manuel Sarao. Il calciatore rossazzurro ha siglato il gol numero quattro in maglia rossazzurra e festeggia ancora una volta il successo allo stadio “Alfredo Viviani”. Sarao era già andato a segno nel medesimo impianto sportivo, ma da avversario del Picerno, che giocava le partite casalinghe a Potenza. Nove mesi fa, precisamente in data 8 marzo, l’attaccante militava tra le file della Reggina che riuscì a piegare la resistenza del Picerno per 2-0. Anche in quel caso, rete trovata da Sarao nei minuti finali.

