CURIOSITA’: ecco i rossazzurri già andati a segno contro il Catanzaro

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno con il Catanzaro, quattro di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione calabrese. Ci riferiamo a Eros Pellegrini, Alessandro Gatto, Reginaldo e Manuel Sarao (ex di turno).

Il difensore entrò nel tabellino dei marcatori di un Viareggio 3-1 Catanzaro risalente al 7 ottobre 2012, rispondendo al minuto 47 al momentaneo pareggio giallorosso di Fioretti. Gatto, invece, contribuì al successo del Monopoli in Coppa Italia Lega Pro il 7 agosto 2016 siglando la rete del definitivo 2-0. Due, invece, i gol realizzati da Reginaldo al cospetto del Catanzaro: il 18 settembre 2016 regalò i tre punti alla Paganese al “Ceravolo” firmando lo 0-2, il 23 ottobre 2017 portò in vantaggio il Trapani in Sicilia ma la partita si concluse con un pirotecnico 3-3. Due marcature anche per Sarao, autore di una doppietta a Catanzaro indossando la casacca della Virtus Francavilla (2-3).

