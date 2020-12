DEFEZIONI: previsti nuovi rientri in ottica Potenza

Rientrati a pieno regime Izco, Rosaia e Piccolo, autore quest’ultimo di un ottimo esordio contro la Viterbese, dovrebbe aumentare il numero di giocatori regolarmente a disposizione di Mister Giuseppe Raffaele in vista di Potenza-Catania. Claiton e Dall’Oglio sono rimasti in panchina a scopo precauzionale domenica, ma dovrebbero recuperare pienamente per la trasferta lucana. Ok Gatto. Torna Welbeck, che ha scontato la squalifica, mentre Tonucci dovrà osservare ancora un turno di stop inflitto dal Giudice Sportivo, a seguito del rosso diretto riportato nel match con la Cavese. Da valutare le condizioni di Reginaldo, Emmausso e Pellegrini. Il primo dei tre sembra avere maggiori possibilità di recupero.

