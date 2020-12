EX ROSSAZZURRI – Legrottaglie: “Catania tappa bellissima della mia vita”

Ai microfoni di Super News, l’ex difensore rossazzurro Nicola Legrottaglie torna sull’esperienza ai piedi dell’Etna:

“Catania è un’altra tappa bellissima della mia vita. E’ stata una sfida per me, dal momento che in quel periodo stavo pensando di appendere le scarpette al chiodo. Quando è arrivata la proposta del Catania, ci ho prima pensato un po’, e poi mi sono detto: “Sì, me la vado a giocare, mi rimetto in discussione”. Credo sia stata la scelta giusta, dal momento che ho vissuto tre anni stupendi. Mi sono ambientato benissimo e fin da subito, la città mi ha sempre sostenuto e voluto bene. Abbiamo raggiunto tanti record, come per esempio l’ottavo posto in classifica nel 2013. I tifosi del Catania si ricordano ancora oggi di quelle partite e di questi traguardi. Sono molto legato a questa piazza”.

