SPEZIALE: martedì torna in libertà, condanna scontata

Domani, martedì 15 dicembre, Antonino Speziale tornerà libero. Dopo essere stato Tornerà condannato a otto anni e otto mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo di polizia Filippo Raciti, deceduto durante gli scontri allo stadio “Angelo Massimino” il 2 febbraio del 2007 mentre si giocava il derby Catania-Palermo. L’avvocato Giuseppe Lipera, afferma: “Ci crederò soltanto quando lo vedrò uscire dal carcere di Messina, visto quello che abbiamo passato per questo caso”. E’ tornato invece in semilibertà da poco prima di Natale del 2018, Daniele Natale Micale, 32 anni, l’altro tifoso del Catania condannato a 11 anni per la morte dell’ispettore Raciti dopo avere scontato oltre metà della condanna in carcere a Catania, ed ha un residuo pena di meno di 2 anni.

