GRAVINA (Pres. FIGC): “Apertura stadi spero dopo il 7 gennaio”

Riapertura degli stadi al pubblico e riforma dei campionati. Il numero uno della Figc Gabriele Gravina ne parla ai microfoni di ‘Radio Anch’io Lo Sport’, su RadioUno:

“Non so per quanto tempo ancora gli stadi resteranno chiusi. Dipende dalla pandemia, vedremo se a gennaio ci potrà essere già un primo step. Speriamo che dopo il 6-7 gennaio, quando si dovrebbe procedere all’apertura di alcune infrastrutture turistiche, il calcio potrà ritrovare i tifosi. È un auspicio. Me lo auguro, visto anche che riapriranno per esempio gli impianti da sci. Format campionati? C’è da rivedere il format, porre in essere questa riforma per una maggiore sostenibilità. È una riforma trasversale che coinvolge il mondo del calcio e con la quale, per esempio, la Lega Pro avrebbe maggiori risorse e condizioni migliori per dare il proprio contributo alla formazione dei giovani professionisti”.

