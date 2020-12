PECORINO: attesa per capire se l’attaccante recupererà in tempo per il Catanzaro

Sicuro del rientro di Denis Tonucci dalla squalifica, il Catania sta valutando in queste ore la possibilità di recuperare in tempo per l’ultima gara dell’anno Emanuele Pecorino. L’attaccante catanese è stato frenato da un problema fisico proprio in un momento di grande forma, saltando la trasferta di Potenza. A breve si chiarirà il dubbio sulle condizioni dell’ex Primavera del Milan. Vedremo se nella lista dei convocati che verrà diramata nelle prossime ore figurerà anche il suo nome in vista di Catania-Catanzaro.

