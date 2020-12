EX ROSSAZZURRI IN GOL: Parisi evita il peggio, Boateng segna il pari all’ultimo respiro

In occasione del precedente turno di campionato tra i professionisti, alcuni ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori fornendo un contributo determinante alla causa.

In Serie B Giuseppe Sibilli ha realizzato il secondo gol, quarto stagionale, contribuendo al pesante 0-3 inflitto al Lecce. Scendendo di categoria, Serie C girone A, l’eurogol di Tino Parisi consente al Livorno di evitare il ko casalingo al cospetto della Lucchese nel derby toscano. Il raggruppamento B vede protagonista Kingsley Boateng, che firma al 93′ l’1-1 esterno della Fermana contro la Feralpisalò. Per quanto riguarda il girone C, invece, il solito Mirco Antenucci partecipa al 4-1 barese sull’Avellino con una doppietta. A Teramo, la Cavese sogna il colpaccio con Andrea Russotto ma viene raggiunta sul pari nel finale.

