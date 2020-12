DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Piccolo: “Catania, posso spingerti in alto. Restiamo concentrati”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Proprio mercoledì sera abbiamo evidenziato l’importanza del recupero di Antonio Piccolo in casa Catania. Lo stesso attaccante hja rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport:

“Siamo coscienti dei nostri pregi, siamo una squadra nuova, con un tecnico nuovo, ci siamo conosciuti sul campo. Viviamo un periodo storico difficile per la pandemia. Molti di noi hanno cominciato la stagione dopo una pausa agonistica troppo lunga. Possiamo migliorare. E’ stato per me un periodo difficile, ma posso spingere il Catania in alto. Sconfitte contro Bari e Ternana? Sono le due squadre più forti, le abbiamo incontrate nel momento iniziale della stagione. Andiamo avanti, speriamo che ci restituiscano i due punti di penalizzazione (la società ha inoltrato ricorso) per avere una classifica migliore che rispecchia appieno il nostro lavoro. Restiamo concentrati sulle gare da disputare”.

