TACOPINA: tra due settimane il ritorno in città, si lavora per ufficializzare il passaggio di consegne tra sogni e progetti

Il raggiungimento dell’accordo con Joe Tacopina preannunciato dall’avv. Giovanni Ferraù ha alimentato l’entusiasmo del popolo rossazzurro, che attendeva da giorni novità. Lo stesso Ferraù ha fatto chiarezza con successive dichiarazioni, parlando di alcuni dettagli da mettere a posto con l’Agenzia delle Entrate ed il Comune di Mascalucia, relativamente alla importante situazione debitoria con gli enti in questione. Nessun allarmismo perchè le interlocuzioni tra le parti proseguono con serenità e non ci sono stati segnali di chiusura, ma la vicenda va risolta in via definitiva. Rimane l’ultimo scoglio di una trattativa indirizzata verso la fumata bianca.

Il 9 gennaio si procederà con le firme sul contratto preliminare d’acquisto. Poi, prima della fine del mese, sarà la volta dell’ufficialità del passaggio di consegne. Tacopina non sarà solo al comando, avvalendosi della preziosa collaborazione di uomini di fiducia quali Sean Largotta, Kevin Van, John Pavia, Chip Sloane, Joe Cuttone, Dante Scibilia e Giovanni Gardini. Al fianco di Tacopina, che intende portare avanti un piano d’investimenti da 30-35 milioni, pure Gaetano Nicolosi, attuale azionista di maggioranza in Sigi, ma anche altri componenti della SpA catanese sosterranno l’ambizioso progetto del tycoon italo-americano, atteso nuovamente nella città dell’Elefante verso la metà di gennaio. Più probabilmente nella data del 13 gennaio.

E chissà che non sia anche l’occasione per avviare nuovi dialoghi con il Sindaco Salvo Pogliese, approfondendo il tema dell’affitto e della gestione dello stadio “Angelo Massimino”. Fermo restando che, in futuro, Tacopina sogna la costruzione di un nuovo impianto sportivo. Nell’ambito delle strategie operative legate allo sviluppo del calciomercato invernale, infine, restano da verificare tempi e modalità di un eventuale coinvolgimento del gruppo Tacopina. Ci sarà sicuramente un confronto con la Sigi sull’argomento, ma l’avvocato statunitense ha lasciato intendere che vorrebbe lasciare subito il segno, contribuendo a migliorare la rosa a disposizione del tecnico Giuseppe Raffaele.

