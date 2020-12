DA ‘LA SICILIA’: Tacopina, giorni decisivi tra lunedì e giovedì

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Che il Catania sta per diventare ‘americano’ è quasi una certezza e la lunga attesa sta per concludersi. La negoziazione continua. Lunedì dovrebbe concretizzarsi l’incontro decisivo tra le parti che, giovedì, dovrebbero invece mettere nero su bianco firmando il contratto preliminare (forse tramite via telematica), per poi effettuare il closing a gennaio. Joe Tacopina sarà il Presidente della società rossazzurra e avrà come soci Sean Largotta, John Pavia, Chip Sloane, Kewin Van, Joe Cuttone e Gaetano Nicolosi. Acquisteranno il 100% del Catania. Successivamente, una parte delle quote potrà essere ceduta a quei soci Sigi che intendano rimanere per dare il loro sostegno al progetto.

