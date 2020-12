MAIURI (all. Cavese): “Muoviamo la classifica ma sono due punti persi a Catania…”

L’allenatore della Cavese torna sull’1-1 maturato a Lentini col Catania. In aggiunte alle dichiarazioni pubblicate domenica pomeriggio, queste le parole di Vincenzo Maiuri evidenziate:

“Ho visto da parte della mia squadra una buona occupazione degli spazi con palla e senza palla. I giocatori hanno riportato in campo con bravura la settimana di lavoro. Abbiamo dilapidato un sacco di potenziali occasioni da gol, avendo un pò il braccino corto ma sono contento della prestazione offerta, del carattere e dell’espressione nelle due fasi di gioco. Buon possesso palla, a volte siamo stati un pò troppo elementari ma possiamo crescere tantissimo. Abbiamo sbagliato qualche passaggio in orizzontale dove il Catania intercettava bene ma in ripiego la mia squadra ha difeso bene. Non vorrei sembrare presuntuoso ma vedo più due punti persi che un punto guadagnato. Muoviamo la classifica anche se avrei voluto vincere, ma finalmente i ragazzi sono un pò più sereni e potrebbe essere un viatico importante per loro questo pareggio”.

