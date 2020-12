MARTINEZ: “Finalmente negativo al Covid”

“E anche questa è andata, finalmente negativo al Covid”. Così il portiere del Catania Miguel Angel Martinez annuncia su Instagram di essere risultato negativo al Coronavirus.

Lo spagnolo non è stato convocato per il match di domenica pomeriggio con la Cavese, ma nei prossimi giorni tornerà pienamente a disposizione del gruppo, una volta completate le visite mediche per l’ottenimento dell’idoneità, come da protocollo. Sarà interessante vedere, poi, se Martinez tornerà a difendere i pali del Catania al posto di Alessandro Confente, che sta provando a giocarsi fino in fondo le sue carte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miguel Angel Martínez (@miguelomartinez22)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***