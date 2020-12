VERSO CATANIA – CAVESE: ecco i rossazzurri già andati a segno con la squadra campana

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno con la Cavese, due di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione campana. Ci riferiamo a Luca Calapai e Kalifa Manneh, a segno in confronti di campionato.

Entrambi hanno trafitto i blufoncé in occasione della vittoria sonante del Catania per 5-0 che risale al torneo di Serie C 2018/2019. Sedeva sulla panchina etnea Andrea Sottil. Manneh mise a segno quella che finora risulta essere la sua unica doppietta da quando indossa la casacca rossazzurra. Calapai siglò invece il quinto gol dell’incontro. Allora si trattò per lui della seconda rete in carriera con la maglia del Catania, dopo essere entrato nel tabellino dei marcatori a Matera.

