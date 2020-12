MERCATO: Mazzarani verso Livorno a gennaio

Stavolta si concretizzerà davvero il trasferimento di Andrea Mazzarani al Livorno? La situazione societaria in casa amaranto non è ancora propriamente stabile, ma la società toscana dovrebbe portare a termine l’ingaggio di Mazzarani dopo il mancato tesseramento per motivi burocratici. Il profilo del giocatore, ancora contrattualmente legato al Catania, piace moltissimo al Direttore Sportivo Raffaele Rubino che, proprio il mese scorso, parlò in questi termini alla trasmissione Per l’unione sportiva Livorno della possibilità di perfezionare l’ingaggio dell’ex Modena:

“Pedina importante, calciatore che tecnicamente sposta gli equilibri, assicura esperienza e personalità. La Federazione non è riuscita a darci una deroga, nell’ambito del passaggio societario e di fideiussioni non messe si sono creati troppi disagi e preoccupazione. Ma con Andrea abbiamo creato un rapporto importante. Il ragazzo con molto sacrificio, pazienza e umiltà ha deciso di restare in questa piazza facendo un mese di lavoro con la squadra. Vuole essere il primo acquisto a mercato riaperto”.

A meno di ulteriori intoppi, Mazzarani dovrebbe quindi vestire la maglia del Livorno a gennaio.

