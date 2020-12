MERCATO: Zanchi-Monopoli? No, per Raffaele è una pedina molto utile

Da almeno un anno nel mirino di mercato del Monopoli, la società biancoverde rinnova il proprio interesse nei confronti del difensore Andrea Zanchi, ora in forza al Catania. Profilo che piace ai pugliesi anche per la sua duttilità, Zanchi non ha ricoperto spesso il ruolo di laterale sinistro da quando milita nel Catania. Mister Giuseppe Raffale, comunque, ha apprezzato molto la capacità di adattamento del ragazzo nella linea difensiva a tre, sacrificandosi sempre per la causa e stringendo i denti in situazioni non facili. Dal punto di vista tattico si rivelerà una pedina utilissima per il club dell’Elefante anche nei prossimi mesi.

