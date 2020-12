SERIE C – Palumbo (Ternana): “Lotta promozione, c’è anche il Catania. Giochi aperti”

Antonio Palumbo, forte centrocampista della Ternana, ritiene che il campionato sia ancora apertissimo in un’intervista concessa al Corriere dello Sport:

“Sarebbe da pazzi soltanto pensare di essere già promossi. Ci sono squadre forti come Bari, Teramo, Avellino, Catanzaro e Catania. I giochi sono aperti. Lotta a due col Bari per la vetta? Per il momento sembra così, ma non mi fido delle altre. Il girone di ritorno lo vedo più complicato perché i punti pesano di più. Staranno tutti più attenti contro di noi, dovremo essere bravi a sbloccare le partite prima possibile”.

