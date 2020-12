PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Catania, questione finanziaria ma anche amore e passione. Strutturare per bene il futuro”

Joe Tacopina conferma che sarà il nuovo Presidente del Calcio Catania. Notizia che rinnova l’entusiasmo in casa rossazzurra ed alimenta le speranze dei tifosi. I Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori che seguono tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, sono già proiettati sul futuro a strelle e strisce pubblicando il seguente post su Facebook:

“Non si tratta solo di acquistare una spa, non si tratta solo di firme e quote azionarie. Si tratta di alimentare un sogno, si tratta di mettere il turbo e ricostruire già da gennaio un impianto squadra e un impianto societario che l’anno prossimo DEVE fare scintille. I tempi di attesa si sono esauriti, quest’anno è così e va bene, viste le disavventure estive e la salvezza della matricola. Ma se si costruisce già da gennaio il futuro, si può programmare e strutturare per bene il futuro. Tacopina e il suo establishment non saranno sprovveduti e sanno il fatto loro, ma Catania è Catania. È un discorso di amore e passione. Catania e il Catania sono tutto e il contrario di tutto. Non è solo questione finanziaria, ma è l’amore che “muove il sole e le altre stelle”, come scrisse Dante”.

