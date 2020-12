DI PIAZZA: ritorno al “Massimino” tra fischi e indifferenza

Ritorno a Catania da ex senza fuochi d’artificio per Matteo Di Piazza. Autore di 15 reti complessive in casacca rossazzurra, a gennaio di quest’anno l’attaccante ha lasciato Catania per esigenze di cassa della vecchia proprietà, ma soprattutto per la volontà chiaramente esplicitata dal diretto interessato di essere trasferito altrove, temendo ripercussioni personali dal punto di vista economico, come già accaduto anni fa nel periodo di militanza tra le file del Savoia con il fallimento dei campani (2014-15, ndr).

Mercoledì pomeriggio ha provato a scardinare la difesa etnea, ma i tentativi non sono andati a buon fine, in particolare non riuscendo a sfruttare a dovere alcune insidiose ripartenze. Di Piazza non ha inciso nell’economia della gara in cui il Catanzaro ha subito, a 5′ dallo scadere dei minuti regolamentari, l’1-1 di Kalifa Manneh. Il match della punta palermitana è durato 77′. Un clima di fischi e indifferenza degli accreditati nella tribuna del “Massimino” ha accompagnato la sua presenza in campo ed il momento della sostituzione con Felice Evacuo. Per Di Piazza si è trattato della quinta partita in carriera da avversario del Catania, non avendo mai perso contro i rossazzurri finora.

