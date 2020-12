MERCATO: Catania, per Pandolfi concorrenza anche dalla B

Non manca molto alla riapertura del calciomercato. Il Catania fa le prime valutazioni. Nei giorni scorsi sono già usciti i primi nomi di profili seguiti. Tra questi Luca Pandolfi, attaccante classe ’98 che tanto bene sta facendo con la maglia della Turris. Le prestazioni del giocatore non sono di certo passate inosservate. Il Catania ci pensa, ma la concorrenza è destinata ad aumentare nelle prossime settimane. Molte big del campionato – non solo del girone C – hanno messo gli occhi su di lui. Bari e Perugia in primis, mentre in B Pescara, Vicenza e Cittadella, come si legge su tuttoc.com, lo stanno monitorando.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***