PIOVANELLO: “Tutti diamo sempre il massimo, stiamo crescendo. Abbiamo molti più stimoli”

Tutta la gioia di Enrico Piovanello, al termine dell’incontro vinto dal Catania contro il Potenza:

“Siamo molto contenti di questa vittoria, soprattutto per il gruppo. Stiamo crescendo. Abbiamo molti più stimoli, vogliamo arrivare in alto. Cerchiamo di rimanere concentrati, adesso ci attende l’ultima partita del 2020. Poi stacchiamo un pò la spina e vedremo cosa succederà. Il Mister mi aveva chiesto d’iniziare da esterno sinistro, successivamente mi continuava a dire di fare quello che volevo fare dove mi trovavo meglio in campo. Per fortuna sono riuscito a fare una buona prestazione”.

“Noi giovani ci supportiamo, ci diamo anche consigli a vicenda. Cerchiamo di aiutarci l’uno con l’altro e si vede dagli ottimi risultati. La partenza è stata un pò al ribasso, però sto crescendo molto. Tante persone mi danno una mano – soprattutto la mia famiglia – e le ringrazio. Ho sfruttato bene le indicazioni dell’allenatore. Questa è una grossa sfida per noi, il fatto che il Mister cambi spesso formazione alza il livello dell’allenamento, fa in modo che tutti diamo sempre il massimo. Mercoledì il Catanzaro? Gara molto importante e di grande valore”.

