REGINALDO: si conclude un 2020 a secco di gol

Quest’anno, nessuna rete all’attivo per Reginaldo. 37enne con importanti trascorsi anche nelle categorie superiori, è stato prelevato dal Catania nella sessione estiva del calciomercato. 11 le apparizioni complessive del brasiliano in rossazzurro, facendo i conti prima con il Covid, poi con una condizione fisica non ottimale. Non segna in assoluto dal 15 dicembre 2019, quando militava tra le fila della Reggina andando in gol a Lentini contro la Sicula Leonzio. Quando chiamato in causa, comunque, si è sempre sacrificato per la squadra mettendo a disposizione dei compagni la propria esperienza e fornendo un contributo utile alla causa. Purtroppo per lui, gli è mancata la necessaria continuità per esprimere al meglio il potenziale di cui dispone. Mister Raffaele, però, lo ritiene un elemento importante e confida al più presto nel raggiungimento del 100% di forma. In attesa di un episodio che gli consenta di sbloccarsi in fase realizzativa.

