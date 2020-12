SERIE C: 14/a giornata, ecco le partite in programma. Riposa la Juve Stabia

Covid permettendo, squadre del girone C di Serie C in campo per la 14/a giornata.

Si parte con l’anticipo del sabato pomeriggio tra Paganese e Bari. Domenica altre sette partite in programma, lunedì sera chiusura con il Monopoli impegnato sul campo della Casertana. Turno di riposo per la Juve Stabia.

Ricordiamo che le gare saranno trasmesse gratuitamente anche in questo fine settimana dalla piattaforma Eleven Sports.

05.12. 15:00 Paganese – Bari

06.12. 14:00 Foggia – Palermo

06.12. 15:00 Catania – Cavese

06.12. 15:00 Potenza – Viterbese

06.12. 15:00 Teramo – Vibonese

06.12. 15:00 Ternana – Bisceglie

06.12. 17:30 Catanzaro – Turris

06.12. 17:30 Virtus Francavilla – Avellino

07.12. 21:00 Casertana – Monopoli

