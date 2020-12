SERIE C – Partipilo (Ternana): “Altre realtà di livello come Catania, noi non siamo favoriti…”

Grande protagonista finora con la maglia della Ternana dominando il campionato, l’attaccante Anthony Partipilo resta con i piedi per terra e nasconde le proprie ambizioni:

“Fuga? Manco a parlarne – afferma al Corriere dello Sport – Il campionato è lunghissimo, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare senza guardarci alle spalle. Abbiamo iniziato un percorso che sta dando i suoi frutti grazie a tanta dedizione. All’inizio nessuno pensava a noi, si facevano altri nomi. L’attenzione di oggi ci fa onore, ma non siamo favoriti anche se siamo una squadra forte. Non abbiamo ancora fatto nulla e questo ce l’abbiamo ben presente. Il Bari è fortissimo per questa categoria. Comunque ci sono altre realtà di livello come l’Avellino, Palermo, Catania, Teramo e Catanzaro“.

